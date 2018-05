Julión Álvarez desea cantar al lado de Luis Miguel

Ahora que el nombre de Luis Miguel está en boca de todos, muchos cantantes están alzando la voz pidiendo realizar un dueto musical con él.

Julión Álvarez es uno de ellos. El cantante expresó su deseo durante su presentación en la Feria de San Isidro, Metepec, Estado de México.

“Díganle que yo soy su fan… lejos de las canciones, me gusta la voz, la calidad vocal que tiene, su interpretación, el artista que es, y canciones, éxitos, pues son muchísimos los temas que tiene, no podría decirles uno, pero el artista, la persona, es una admiración muy grande la que le tenemos”, dijo.

Por otro lado, también quiere su serie biográfica; no obstante, debido a sus problemas legales, ahora no es posible.

“Nos animamos a hacerla desde que hubo propuestas, antes del problema empezaron las propuestas, ahora con el problema está un poquito más (difícil), no se me han acercado porque sabemos que no es posible ahorita”.