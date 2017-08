Julión afirma que acusaciones de vínculos con el narco son “envidias”

El cantante Julión Álvarez envió -después de dos intentos fallidos- un mensaje público a través de un Facebook Live luego de conocerse que el Departamento del Tesoro de EEUU lo había vinculado con el narcotráfico como supuesto testaferro del capo Raúl Flores Hernández, informó Univisión.

El artista estaba pasando unos días en Chiapas, su estado natal, donde horas antes había aparecido en un video en vivo en Facebook para dar detalles sobre sus próximas presentaciones a los fans. El mensaje de este miércoles -en el que aparenta llevar la misma camisa que la noche anterior- se publicó desde una ubicación que no se ha precisado.

“Hoy amanecemos con una noticia donde nos están echando notas un poquito incómocodas […]. Me siento con la obligación de dar aclaraciones a todos ustedes […] no pasa absolutamente nada, yo no más tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene y cómo son las cosas, pero les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo”, dijo Julión Álvarez, que se reí cuando en medio de esa frase se alcanza a oír el sonido de un caballo resoplando en un potrero.

Este 9 de agosto, Julión Álvarez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por su presunta relación con el narco ya que aseguran que -al igual que el futbolista Rafa Márquez- ha servido de testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

“Ambos individuos tienen relaciones de largo tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización y han mantenido activos en su nombre”, dicen las autoridades estadounidenses a través de un comunicado.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, la inclusión en esa lista negra de personas relacionadas con el tráfico de drogas supone la pérdida inmediata de la visa, y la congelación de los bienes en Estados Unidos. En el caso de Julión esto incluye las ganancias de iTunes y Spotify.

El cantante aseguró que alcanzar el éxito le ha costado mucho y que nunca ha tenido necesidad de meterse en otro tipo de negocios: “Gracias a Dios no tengo necesidad de muchas de las cosas de las que me están acusando, ahí entonces tiempo al tiempo, no puedo decir otra cosa, son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, puedo suponer muchísimas muchísimas cosas”, manifestó el artista.