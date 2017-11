Julianna Marguiles acusa a Steven Seagal de acoso sexual

Un nuevo caso se suma a la oleada de escándalos sexuales de Hollywood. Esta vez la actriz Julianna Margulies (The Good Wife, E.R.) acusó a la figura del cine de acción Steven Seagal de acoso sexual cuando ella tenía 23 años.

De acuerdo al sitio emol.com, la ganadora del Globo de Oro relató en un programa radial que en ese entonces, una directora de casting le aseguró que el intérprete quería revisar una escena con ella en la habitación de su hotel. Ambas celebridades trabajan en la película “Furia salvaje” (1991).

“Viví en Brooklyn, entonce le dije: ‘Oh, no hago eso. No viajo. No tengo dinero para un taxi’. Y no tenía. Y le dije: ‘Y no tomo el metro tan tarde en la noche’. Entonces ella me dijo: ‘No te preocupes, te reembolsaremos. Además, yo estoy aquí, una mujer”, relató Margulies, según constató la revista ‘People’.

Al llegar al hotel, la actriz se encontró con Seagal en su habitación, se encontraba solo y portando un arma. “Él se aseguró de que yo la viera”, dijo y añadió que salió ilesa del lugar, pero casi entre gritos.

Tras relatar el hecho, Marguiles sostuvo que también recibió una propuesta parecida de Harvey Weinstein, pero la experiencia con Steven Seagal le enseñó a no asistir a la habitación de hotel del productor cuando una mujer se lo propuso.

Fuente: Vanguardia