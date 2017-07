Julián Gil se niega a pagar pensión alimenticia para su hijo

El actor argentino tendrá que pagar por segunda ocasión, una cuantiosa multa al no cumplir con el 20 por ciento de su salario.

Los problemas legales entre los famosos Julián Gil y Marjorie de Sousa no terminan ya que los abogados de Sousa dieron a conocer que el actor argentino tendrá que pagar una cuantiosa multa tras no cumplir con la manutención de Matías que consta del 20 por ciento del salario.

“El 20 por ciento fue decretado, es provisional, sin embargo desde que fue dictado el 18 de abril más o menos por esas fechas, ese 20 por ciento se ha estado insistiendo para que con oficios y a la fecha no ha pasado (pago de manuntención)”, declaró uno de sus abogados al concluir una audiciencia.

Así mismo desmintieron una versión en la que se aseguraba que el actor si ha estado a cargo de los gastos de su hijo menor.

“Desde marzo no ha aportado absolutamente nada, desde que nació el niño lo único que le dio fueron 16 mil pesos, seis paquetes de pañales, dos de leche, dos botes de agua, es todo lo que le ha dado al niño, a partir de abril se ha negado rotundamente”, acusó.

Fuente: SDP Noticias