Juan Gabriel cumpliría hoy 68 años

Hace 68 años nació uno de los más grandes cantautores de México, El Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien con su música puso no sólo en alto el nombre de México y de Ciudad Juárez, también hizo bailar a mexicanos y extranjeros por igual, informó Excélsior.

Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 y a pesar de los altibajos en su vida, sus composiciones lo hicieron formar parte de los cuatro grandes de la composición mexicana al lado de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y Agustín Lara; además, es particularmente célebre en América Latina, donde se le conoce como el Divo de Juárez.

Sus canciones han sido traducidas a varias lenguas (desde portugués, alemán e inglés hasta ruso, turco o japonés) y cantadas por cientos de intérpretes de diversas nacionalidades: muy probablemente el compositor hispano más cantado a nivel mundial.

Algunas de las canciones más conocidas de Juan Gabriel son: No tengo dinero, Que chasco me llevé, La muerte del palomo, El Noa Noa, La guirnalda, De mí enamórate, Amor eterno, Querida, Hasta que te conocí, Jamás me cansaré de ti, Lo pasado pasado, Se me olvidó otra vez, Si quieres, No vale la pena, Te sigo amando.