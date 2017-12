Johnny Hallyday, el padre del rock and roll francés, muere a los 74 años

Johnny Hallyday, considerado el padre del rock and roll francés, ha fallecido esta noche en París, a los 74 años de edad, víctima de un cáncer que él mismo hizo público en marzo pasado.

La muerte se produjo en la noche del martes, día, en su casa de Marnes-la-Coquette, al oeste de París, adonde había sido trasladado desde una clínica parisina en la que había estado internado seis días, según un comunicado difundido por su esposa, Laeticia

Jean-Philippe Léo Smet, su verdadero nombre, nació en París, en la Francia ocupada de 1943. Hijo de la modelo Huguette Clerc y del artista belga de “music-hall” Léon Smet, vivió en Londres con su tía y el marido de ésta, un artista de variedades de quien tomó el apellido artístico.

Conocido como el “Elvis francés”, en Francia a Johnny Hallyday siempre lo compararon con Elvis Presley. Precisamente el tema “Loving you”, de su admirado Presley, lo empujó a decidir que quería ser cantante y a tocar en locales nocturnos.

Aunque entonces nadie apostó por aquel joven de impresionante mirada, en 1960 publicó su primer sencillo y primer álbum, “Hello Johnny”.

Un año después llegó su gran éxito discográfico, una versión francesa de “Let’s Twist Again”, titulada “Viens danser le twist”, que se convirtió en disco de oro.

A partir de entonces, consolidó su popularidad versionando en francés temas clásicos de rock and roll. A finales de los 60 sacó álbumes como “Jeune Homme, Rivière… Ouvre ton Lit y Vie”.

Hallyday, el padre del rock and roll francés y del twist, en sus más de cincuenta años de carrera y más de 900 canciones, ha sido una de las grandes estrellas, con 100 millones de discos vendidos de sus 46 discos de estudio, 25 discos en directo, ocho películas y 18 discos de platino ganados.

Entre sus temas de rock and roll figuran “Rester vivant”, “O Carole” o “Noir c’est noir, la versión francesa del “Black is black” de Los Bravos. También “Au Café de l’Avenir”, “Oh! ma jolie Sarah”, “Gabrielle”, “La fille de l’été dernier”, “Allumer le feu” o clásicos “Mystery Train” o el “Blue Suede Shoes”.

En sus conciertos no faltan los himnos generacionales “Requiem pour un fou”, “Ma gueule”; “L’Idole des jeunes”; “Que je t’aime”; la lírica “J’ai pleuré sur ma guitare” o temas pop como “Quelque chose de Tennessee”.

De entre las canciones country sobresale “De l’amour” y entre sus últimos trabajos figuran la balada “Seul”, y, “Le pénitencier”, una canción emblemática en su carrera, grabada en 1964, que es la adaptación francesa del tema folk norteamericano “The House of the Rising Sun”, que popularizaron The Animals.

Hallyday, que actuó en Madrid en los años sesenta y en 2016 en el Gran Teatro del Liceo, tuvo una salud quebradiza, agravada por sus excesos con el alcohol, las drogas y el tabaco.

En diciembre de 2009 fue hospitalizado en EU y tuvieron que provocarle un coma inducido por un grave problema respiratorio. Y en marzo de 2017, reveló, a los 73 años, que padecía cáncer de pulmón.

El 17 de noviembre de 2017 fue ingresado de urgencia por una insuficiencia respiratoria y recibió una nueva sesión de quimioterapia.

El rockero francés más famoso hizo duetos con la cantante italiana Laura Pausini en 2006 con las canciones La loi du silence y Come Il Sole All’improvviso y en 2008 colaboró con Loquillo en su álbum Balmoral, en el tema Cruzando el paraíso.

Este roquero, tamizado de twist, blues, soul o country, romántico, psicodélico, “Johnny-Imperator”, como le bautizó “Le Monde”, se hizo querer por generaciones enteras de franceses, con quienes comparte además de sus canciones, también sus caídas a los infiernos.

Hallyday se casó por primera vez con la cantante francesa Sylvie Vartan, en 1965, la madre de su hijo David Hallyday, con la que formó, hasta su separación, en 1980, la pareja de moda.

Fuente: Sin Embargo