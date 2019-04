Johnny Depp intentó sacar a Amber Heard de ‘Aquaman’

Según revela una información publicada por The Hollywood Reporter, Johnny Depp presionó a los directivos de Warner Bros, estudio en el que el actor protagoniza la precuela de Harry Potter, Animales Fantásticos, para apartar a su ex mujer, Amber Heard de otra saga del estudio, Aquaman.

Según revela la publicación estadunidense, Depp intentó ejercer su influencia y presionó a Kevin Tsujihara, antiguo CEO de Warner Bros, para que despidiese a Amber Heard y ésta no encarnará a Mera en Aquaman. El actor también habría solicitado que no se tuviera en cuenta a su ex esposa de cara a futuros trabajos.

Estas revelaciones tienen su origen en la demanda interpuesta por Depp contra su ya antiguo abogado, Jake Bloom, por los malos consejos recibidos por parte del letrado en su litigio marital en 2017.

Varios ejecutivos e importantes empresarios de Hollywood han recibido citaciones judiciales para declarar en este caso, en ambas partes del proceso. Uno de los citados es el propio ex presidente de Warner Bros, Kevin Tsujihara. En el juicio se le preguntará si es cierto que el actor quiso perjudicar el trabajo de Amber Heard.

Las presuntas presiones de Depp no dieron resultado, y ambos actores continúan vinculados a proyectos diferentes dentro de la misma compañía. Tras su pequeña aparición en Liga de la Justicia, Amber Heard interpretó a Mera en Aquaman y es seguro que repetirá en la secuela, prevista para 2022.

Depp volverá a la piel del macabro Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos, cuya tercera entrega comenzará su rodaje en otoño de 2019.

Fuente: Vanguardia