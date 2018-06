John Cena suplirá a Sylvester Stallone en filme de Jackie Chan

El luchador y actor John Cena se ha unido a uno de los próximos proyectos de Jackie Chan, titulado Project X, un thriller de acción que, en principio, iba a contar con la participación de Sylvester Stallone, quien finalmente ha abandonado el filme, informó Europa Press.

Y ahora, será la estrella de WWE quien protagonizará la cinta junto a Chan, quien además será productor.

Según informó Variety, Cena reemplazará a Stallone para dar vida a un antiguo marine de Estados Unidos, mientras que Chan interpretará a un contratista de seguridad privada que debe evitar un robo a una compañía de petróleo de origen chino.

Cuando ambos se enteran de que los trabajadores que están intentando ayudar son, precisamente, los que pretenden robar el petróleo, ponen en marcha el ‘Proyecto X’ para evitarlo.

Scott Waugh, director de Need for Speed, será el encargado de capitanear la película y Arash Amel, guionista de The Titan, se encargará de elaborar el guión.

Por su parte, Joe Tam, Esmond Ren y Hans Canosa también se unirán a Chan para producir la película.

Pero antes, Cena volverá a las carteleras con Bumblebee, el spin-off de Transformers centrado en el volkswagen beetle amarillo.

La película, dirigida por Travis Knight, cuenta con el reparto formado, además de por Cena, por Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, Kenneth Choi, Stephen Schneider, Rachel Crow, John Ortiz y Peter Cullen.

El filme llegará a los cines el próximo 28 de diciembre.