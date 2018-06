Jesús Zavala estrena hoy su balada

-¿Con qué te quedas de Hugo Sánchez?-

“Me quedo con el público, con el comentario del público, con la aceptación y reacción que ha tenido México y fuera de México, es increíble esa puerta que abrió el personaje, es algo por lo que estoy muy agradecido, y con lo que me siento muy afortunado. Creo que esa ternura y esa inocencia, pero al mismo tiempo ese lado retorcido (risas) del personaje es encantador, pero ese regalo que me dio con la gente es genial, y las oportunidades de trabajo después de conocer a Hugo, con eso me quedo”.

-¿Te imaginaste el alcance y la fama que tendría ‘Club de Cuervos’?

“No para nada, es algo que sigo comentándolo y de verdad es algo que no asimilamos muchas personas, dónde estamos parados y el impacto que ha tenido el proyecto después de cuatro años, y en la primera temporada sabíamos que estabámos haciendo algo bien, pero superó mis expectativas y más con mi personaje, sabía que iba a ser muy lindo pero desde la primera temporada que vi esa reacción con la gente me llamó muchísimo la atención el alcance que tenía Hugo con el público, que se sentían identificados con el personaje, eso fue lo que más me gustó y no me lo esperaba para nada”.

-¿Qué tan importante es trabajar en una producción seria, con actores de primera?-

“Es muy importante, y es mencionar lo afortunados que somos de tener una producción así, con un elenco tan bueno como el que nos rodea, con un equipo tan increíble y genuino como el que tenemos, todo lo que nos aportan a la hora de trabajar, día a dia lo que nos entregan a nosotros es increíble y aparte te topas con una serie de alta calidad y con talento mexicano, es genial, es demostrar que sí se pueden hacer las cosas con esa calidad y en nuestro caso con ese tipo de comedia. Se pueden hacer cosas diferentes, de calidad y es demostrar que hay mucho talento detrás y frente a las cámaras. Es un gran momento ahorita, hay muchas oportunidades para trabajar, sería mejor que la gente no tuviera que salir tanto para demostrarlo, que nos sintiéramos orgullosos de lo que hacemos aquí”.

El personaje habla por sí mismo, pero ¿Por qué debemos ver ‘La Balada de Hugo Sánchez’?

“Porque la verdad (risas), no puedo hablar mucho de la serie, pero van a descubrir tantas cosas, todas esas preguntas que habíamos tenido con Hugo, no vamos a ver al Hugo de la oficina nada más, vamos a conocer el antes y el después de los Cuervos, vamos a ver un lado nuevo de Hugo no tan profesional, ahora un poquito más humano, más real, les va a encantar y hasta se van a quedar con ganas de más”.

EL DATO

> Hugo despega del nido hacia la aventura de su vida, pero, para eso, tendrá que enfrentarse a Luna, su madre, quien quiere que regrese al negocio familiar de venta de ataúdes. Hugo no solo tendrá que demostrar que sus habilidades van más allá de ser asistente de Chava, sino que también será un viaje hacia la madurez.

