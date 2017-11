Jennifer Lawrence: Me sentí violada por todo el planeta

La actriz estadunidense de 27 años, Jennifer Lawrence, confesó cómo se sintió tras la filtración de sus fotos íntimas en 2014 cuando unos hackers entraron a su teléfono móvil y difundieron las imágenes al mundo entero.

La ganadora del Oscar en 2013 por Silver Linings Playbook charló con The Hollywood Reporter acerca de ese momento cuando vio vulnerada su intimidad por los piratas cibernéticos.

“Cuando ocurrió, noté tal sensación de violación que aún no puedo llegar a explicarlo con palabras. Creo que todavía estoy intentando procesarlo… Sentí que estaba siendo violada por todo el jodido planeta, porque no había ni una sola persona en ese momento que no pudiera ver las fotos”, aseguró.

Acerca de su decisión de no haber tomado acciones legales en contra del responsable —Ryan Collins, responsable del mayor hackeo a las celebridades de Hollywood, fue sentenciado a 18 meses de prisión en un penal federal en octubre del año pasado—, la rubia respondió que el daño ya estaba hecho y ya ya nada vilvería a ser igual en su vida.

“Nada de todo eso iba a devolverme la paz, nada iba a poder devolverme la propiedad de mi cuerpo desnudo. A Nick, tampoco”, expresó refiriéndose a su ex pareja, el actor británico Nicholas Hoult.

Collins también hizo públicas y sin autorización algunas fotos íntimas d eotrso celebridades como Ariana Grande, Kate Upton, Lea Michele y Kirsten Dunst, entre otras.

