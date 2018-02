Jennifer Lawrence es tachada de sexista, ella les responde que dejen de ser ridículos

Mujeres activistas e internautas señalaron a la actriz Jennifer Lawrence por querer estar siempre perfecta, debido a la presión que sufren las actrices hollywoodenses. Se trata de una fotografía que fue tomada en Londres, en la que la estadounidense posa al lado de sus compañeros de reparto Francis Lawrence, Matthias Schoenaerts, Joel Edgerton y Jeremy Irons, quienes participan en el filme “Gorrión Rojo”, y quienes aparecen bien cubiertos con abrigos y sacos, pues se sentía frío en la capital británica.

La foto fue vista como un acto machista y de cosificación de la mujer. El debate en Twitter incluyó a celebridades, quienes no perdieron la oportunidad para comentar. Zelda Williams, hija del difunto Robin Williams escribió: “El problema es que las muejeres tienen que estar siempre guapas, cueste lo que cueste. Algo así como el clásico refrán ‘Para lucir hay que sufrir”.

Por su parte, hubo quienes se preguntaron si la actriz se quiso vestir así por gusto propio.

Ante el revuelo, la propia Lawrence escribió al respecto y le calló la boca a todos. ““Wow. No sabría cómo empezar con este ‘Jennifer Lawrence pasando frío con un vestido escotado’. Esto no es solamente ridículo sino que me siento extremadamente ofendida. El vestido de Versace era fabuloso. ¿Creían que iba a cubrir este precioso vestido con un abrigo o un bufanda? Estuve fuera 5 minutos. Habría salido hasta con nieve por este vestido porque me encanta la moda y esta fue me decisión”.

Tachó los comentarios en su contra de ridículos. “Esto es sexista, es ridículo, esto no es feminismo. Reaccionar exageradamente sobre todo lo que alguien hace o dice generando controversia acerca de cosas tontas e inofensivas como lo que decido o no ponerme, no nos hace avanzar. Esto genera distracciones tontas que nos alejan de los problemas que importan. Relájense. Todo lo que me ven puesto es mi elección y si quiero pasar frió también lo es”, sentenció.