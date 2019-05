Jeff Fowler, director de Sonic The Hedgehog, cambiará el diseño del mítico personaje por críticas

Tras el lanzamiento del primer tráiler de Sonic The Hedgehog, han vuelto las críticas al diseño del personaje, y a estas quejas ha respondido Jeff Fowler, el director de la cinta. Estas protestas se suman a las que ya llegaron con el lanzamiento de las primeras imágenes de la película.

Jeff Fowler, ante la respuesta de los espectadores, ha recogido el testigo: “Gracias por el apoyo, y por las críticas”. “El mensaje ha quedado claro: no están contentos con el diseño y quieren cambios”, ha publicado el director en su cuenta de Twitter, afirmando que “habrá modificaciones” en el diseño del personaje.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️

