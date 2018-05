Javier Bardem desprecia una pregunta machista en Cannes

Javier Bardem y Penélope Cruz han sido el centro de atención durante los dos primeros días del Festival de Cannes, tras el estreno de Todos lo saben, la cinta de Asghar Farhadi que se proyectó como película de inauguración. Incluso el interés ha ido más allá de lo cinematográfico, cuando en la rueda de prensa posterior a la presentación de Todos lo saben, Bardem tuvo que salir al paso de un periodista chileno, quien le preguntó si él podría ser “el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer”

El actor, con gesto incrédulo, no dudó en responder: “La pregunta es de un mal gusto tremendo”, informa Gregorio Belinchón, para dejar, a continuación, que fue la propia Penélope Cruz quien respondió sobre cómo funcionan trabajando juntos. “Lo hemos hecho varias veces y no nos llevamos los personajes a casa al final del día porque tenemos la misma visión del trabajo”, afirmó, especificando que esa dualidad, ese “viaje de ida y vuelta a ambas dimensiones”, es precisamente lo que la “apasiona” sobre su profesión. La actriz zanjó la cuestión asegurando que no tiene pensado “trabajar cada dos años” con su marido. “Lo haremos de vez en cuando, cuando consideremos que está bien, pero no muy a menudo”, sentenció. El periodista chileno pertenece a un programa satírico conocido por los trajes negros que llevan sus presentadores. En España hubo un espacio similar, llamado Caiga quien caiga.

Bardem y Cruz, casados desde 2010, han mantenido siempre un perfil muy discreto respecto a su vida privada. Antes de Todos lo saben, ambos estrenaron este mismo año Loving Pablo, el drama de Fernando León de Aranoa sobre la relación entre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo. Retrocediendo en el tiempo, en 2013 colaboraron en El consejero, de Ridley Scott, y en 2008 en Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen por la que Penélope Cruz se llevó el Premio Oscar. La pareja coincidió por primera vez en pantalla con Jamón, jamón en 1992.

El mismo Asghar Farhadi salió también al paso de la pregunta, mostrando su admiración por la profesionalidad que la pareja es capaz de imprimir a su trabajo en común. “Son el ejemplo de una pareja feliz y enamorada que puede, de manera sana y bella, separar trabajo y vida personal”. Bardem y Cruz cobraron lo mismo por su participación en Todos lo saben, película que protagonizan junto a otros intérpretes de habla hispana como Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Elvira Mínguez, Inma Cuesta o Eduard Fernández.

Fuente: El País