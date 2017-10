Janis Joplin, símbolo femenino de la contracultura, murió un 4 de octubre pero de 1970

Un 4 de octubre de 1970 Moría Janis Joplin, cantante estadounidense de rock and roll y blues. Nacida en Port Arthur el 19 de enero de 1943, Atraída por el nuevo estilo de vida que trajo la recién iniciada revolución hippie, se estableció en 1963 en San Francisco.

Allí fue la vocalista de Big Brother & The Holding Company, formación que cobraría popularidad en 1967 a raíz de su actuación en el mítico Festival Internacional de Música Pop de Monterrey. Joplin creó luego su propio grupo, la Kozmic Blues Band, que posteriormente se llamaría The Full Tilt Boogie Band.

En 1969 lanzó “I got Dem Ol´Kozmic Blues Again Mama”, su primer disco en solitario. El álbum fue un gran éxito de ventas y reportó a Joplin una inmensa popularidad. Tuvo sin embargo problemas derivados de su dificultad para asimilar y manejar su condición de estrella; su vida privada era anárquica, y pública y notoria su adicción a las drogas.

Símbolo femenino de la contracultura de la década de 1960 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll, el sábado 3 de octubre de 1970 visitó el estudio de grabación Sunset Sound Recorders en Los Ángeles, para escuchar la parte instrumental de “Buried Alive in the Blues”, antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente.

Por la noche, junto con el miembro de la banda Ken Pearson, salieron del estudio hacia el bar Barney’s Beanery. Después de la medianoche los llevó a su casa y luego se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Ese 4 de octubre, la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama.

La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína. Sin embargo, nunca se encontró jeringa alguna. Tenía 27 años.

