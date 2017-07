James Franco dirige la peor película de todos los tiempos

A sus 39 años, el actor James Franco se aventuró no sólo a dirigir sino a protagonizar la peor película de todos los tiempso en The Disaster Artist, basada en la cinta The Room de 2003, consierada como la antítesis de la laureada Citizen Kane de 1941.

El californiano se inspiró en el filme de culto de Tommy Wiseau para ofrecer la historia oculta detrás de las calamidades y obstáculos para rodar la cinta independiente sobre el adulterio, la cual cosechó las más fuertes críticas nunca antes vistas al grado de convertirse a la postre en una película de culto.

Para ello ha tomado como base el libro The Disaster Artist: My Life Inside The Room, escrito por el coprotagonista improvisado del filme: Greg Sestero, a quien encarna el otro actor Dave Franco.

El reparto lo completan Seth Rogen, Alison Brie, Zoey Deutch, Zac Efron, Josh Hutcherson, Sharon Stone y hasta el propio Tommy Wiseau también aparece.

The Disaster Artist se estrena el próximo 2 de diciembre.

Nota de Excélsior