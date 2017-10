James Cameron continúa atacando a la Mujer Maravilla

La película de la Mujer Maravilla continúa siendo tema de discusión, por lo menos para James Cameron, quien anteriormente atacó a la obra por ser una mala representación del género femenino, comparada con lo que él hizo con Sarah Connor en la saga Terminator.

En una entrevista reciente, el cineasta volvió a tocar el tema, añadiendo un poco más a su argumentación. En su interpretación de la obra, Wonder Woman no está rompiendo ningún estereotipo, ni siendo tan revolucionaria como se quiere hacer creer. Señala que la vestimenta que porta Gal Gadot (que fuera Miss Israel), no está transgrediendo nada, pues es algo que ya se mostraba a mediados del siglo XX, donde sí causó un verdadero impacto.

Por otra parte, Sarah Connor sí era un punto y aparte en la representación de las mujeres en el cine; al no ser un objeto sexual, ser un personaje mucho más complejo y, en la segunda parte, aparentar demencia; en su momento esto no agradó a la gente, pero al final fue aceptada como tal. Fue una pionera, tanto así que el propio Cameron pensó que la interpretación de Linda Hamilton estaba adelantada a su tiempo, siendo un parteaguas; ahora no lo ve así, pues cree que no ha cambiado mucho el ideal que Hollywood espera de las mujeres en el cine. Que están bien para las películas dramáticas, pero representan un problema para el género de acción.

Ante esto, ahora fue Linda Carter, la Mujer Maravilla original, la que salió a responderle al director de Avatar, a través de Facebook.

Ella le pide que por favor, deje de lado su campaña en contra de Mujer Maravilla; pues es probable que no haya entendido al personaje y que las mujeres son mucho más que la suma de sus partes. Para ella, que ha hecho suya a la Princesa de Themyscira por más de 40 años, la película fue increíble, lo mismo que la dirección de Jenkins y la actuación de Gadot.

