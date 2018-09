“It 2” incluirá perturbador ritual de la novela de Stephen King

It 2 retomará la historia de El Club de los Perdedores 30 años después de los hechos de la primera película y parece que no solo irá más lejos en materia de tiempo, sino que también será más terrorífica, incluyendo uno de los pasajes más perturbadores del libro de Stephen King.

En una entrevista con CinemaBlend, el guionista Gary Dauberman ha adelantado que El Ritual de Chüd -una extraña batalla entre los protagonistas y Pennywise que tiene lugar en el plano mental- se retratará en la secuela.

“El Ritual de Chüd es un desafío, pero es un componente tan importante en el libro que tuvimos que abordarlo. Es difícil de equilibrar, pero como (el director Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti y yo) trabajamos juntos antes, cuando me pongo a escribir parece más una conversación, y no es tanto como: ‘Oye, aquí está lo que he escrito’. Es algo orgánico; trato de encontrar la forma más centrada y accesible de abordar los aspectos metafísicos del libro”, explicó el guionista. A pesar de la dificultad de la secuencia, Dauberman señaló que el director “ha conseguido algo brillante. Va a ser increíble”.

Para los que no hayan leído la novela de King, en el Ritual de Chüd la entidad conocida como ‘It’ atrapa al líder de los Perdedores, Bill Denbrough, y envía su alma a través de un plano espiritual de existencia con la esperanza de capturarlo en los límites, donde Bill se volverá loco al ver a ‘It’ en su forma pura. Durante ese viaje espiritual, Bill encuentra una tortuga, criatura que simboliza el equilibrio con el mal y que tendrá gran peso en la película.

“En el libro, se dirigen a la tortuga y no puede ayudarlos. Pero creo que en la segunda parte, la tortuga lo intentará. La tortuga deja algunas pistas sobre su niñez que no recuerdan. Tienen que recuperar esos recuerdos del verano de 1989. Las claves para derrotar a Pennywise se quedan en el pasado y, como adultos, no las recuerdan”, explicó el director de la cinta.

James McAvoy y Jessica Chastain darán vida a Bill Denbrough y Beverly Marsh en su versión adulta en la secuela, cuyo estreno está previsto para el 6 de septiembre de 2019, y que contará de nuevo con Bill Skarsgard para meterse en la piel de Pennywise.