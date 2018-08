Ingobernable, BoJack, Ant-Man y más: Netflix hace pública la lista de estrenos para septiembre

A unos días de que finalice agosto, Netflix dio a conocer las series, películas y documentales que estarán disponibles en su plataforma a partir del primero de septiembre.

Entre las nuevas opciones que la compañía de entretenimiento vía streaming tendrá, hay trabajos originales de México, como la segunda temporada de Ingobernable, y el reality show Made in Mexico, sobre: “los opulentos estilos de vida e infames dinastías de la alta sociedad de Ciudad de México”, de acuerdo con la descripción de la compañía.

Además de los trabajos con sello mexicano, llegará la tercera temporada de la española Las Chicas del Cable, y la cuarta de Bojack Horsman.

A continuación un recuento de las nuevas series, películas y documentales que llegarán a Netflix en septiembre.

SERIES

Ingobernable: Temporada 2 (14/9/2018)

Maniac: Miniserie (21/9/2018)

Marvel – Iron Fist: Temporada 2 (7/9/2018)

Made in Mexico (28/9/2018)

Las chicas del cable: Temporada 3 (7/9/2018)

La catedral del mar (1/9/2018)

Atypical: Temporada 2 (7/9/2018)

BoJack Horseman: Temporada 5 (14/9/2018)

The Good Place: Temporada 3 (28/9/2018) (Estreno semanal)

American Vandal: Temporada 2 (14/9/2018)

El marginal: Temporada 2 (28/9/2018)

Ash vs. Evil Dead: Temporada 2 (3/9/2018)

The Good Cop (21/9/2018)

The Last Kingdom: Temporada 2 (1/9/2018)

The World’s Most Extraordinary Homes: Temporada 2, Parte A (14/9/2018)

Jack Whitehall: Travels with My Father: Temporada 2 (28/9/2018)

Anatomía de Grey: Temporada 14 (1/9/2018)

How to Get Away With Murder: Temporada 4 (1/9/2018)

Gotham: Temporada 4 (1/9/2018)

Marvel – Inhumans: Temporada 1 (1/9/2018)

Supergirl: Temporada 3 (10/9/2018)

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 3 (11/9/2018)

Once Upon a Time: Temporada 7 (25/9/2018)

Marvel – Runaways: Temporada 1 (25/9/2018)

PELÍCULAS

Nappily Ever After: El rizado camino a la felicidad (21/9/2018)

Sierra Burgess es una loser (7/9/2018)

La tierra de hábitos constantes (14/9/2018)

En carne propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (12/9/2018)

Hold the Dark (28/9/2018)

Marvel – Ant-Man (1/9/2018)

La maldición de Thelma (1/9/2018)

Carol (1/9/2018)

Mi abuela (1/9/2018)

Jason Bourne (9/9/2018)

12 horas para sobrevivir: El año de la elección (9/9/2018)

Brooklyn: Un amor sin fronteras (15/9/2018)

Born to Be Blue: La historia de Chet Baker (18/9/2018)

Francisco: El padre Jorge (1/9/2018)

El médico alemán (1/9/2018)

The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)

Los popstar nunca se detienen (9/9/2018)

DOCUMENTALES

City of Joy (7/9/2018)

Chef’s Table: Volumen 5 (28/9/2018)

Quincy (21/9/2018)

Mountain (1/9/2018)

Walk with Me (1/9/2018)

Boca Juniors confidencial (14/9/2018)

12 de julio de 1998: El día perfecto (1/9/2018)

Jane (12/9/2018)

Sepultura Endurance (18/9/2018)



NIÑOS

Príncipe de los dragones (14/9/2018)

Robot 7723 (7/9/2018)

Stretch Armstrong y los guerreros Flex: Temporada 2 (7/9/2018)

Supermonstruos: Una fiesta monstruosa: Canciones (14/9/2018)

Disney/Pixar – Intensa-mente (1/9/2018)

Hotel Transilvania 2 (30/9/2018)

Hilda (21/9/2018)

ReBoot: El código guardián: Temporada 2 (28/9/2018)

Doctora Juguetes y su hospital (1/9/2018)

La plataforma aclaró que las fechas de estreno podrían estar sujetas a cambios.

Netflix es el principal servicio de entretenimiento vía streaming en el mundo. Tiene presencia en más de 190 países y, de acuerdo con la compañía, actualmente cuenta con más de 130 millones de suscriptores.

