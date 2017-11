Hospitalizan a ex vocalista de La Arrolladora

Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora, se encuentra hospitalizado por lo que se ha visto obligado a cancelar algunas presentaciones, informó SDPnoticias.

De acuerdo con un comunicado, Medina cancela sus presentaciones del 22 al 25 de noviembre.

Pero no hay de qué preocuparse ya que la salud del cantante no es tan delicada como se dice, el propio lo anunció a través de sus redes sociales.

“Buenos días, mi estado no es grave, es una cosa como neumonía que no me permite hablar y es muy molesto. Cerró los bronquios”, explica y agradece a sus fans por estar al pendiente de su salud.