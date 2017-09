Horas de angustia de Gael al no poder localizar a su padre

La labores de rescate continúan tras el terrible terremoto de 7,1 en la escala de Richter que esta semana sacudió el centro de México. Más de doscientas víctimas y decenas de personas atrapadas bajos los escombros es el trágico balance de lo ocurrido, que ha desatado en el país una gran ola de solidaridad. Desde todas partes del mundo, rostros conocidos y anónimos solicitan ayuda para reunir víveres, ayudar en los rescates e incluso localizar a sus seres queridos, dado el caos inicial tras lo ocurrido. Lo anterior lo publicó la revista HolA.

Uno de ellos fue el actor Gael García Bernal que manifestó su preocupación dado que no lograba localizar a su padre, el también actor José Ángel García: “Carnales, sin alarmas: si alguien sabe de mi padre, por favor avísenme. No logro contactar con él”. Las dificultades en las comunicaciones, las redes se convirtieron en el medio más eficaz, y la situación de las zonas afectadas tuvieron en vilo al intérprete y a todos sus incondicionales, aunque afortunadamente esta historia tuvo su final feliz. “Queridos: me dijeron que mi papá está bien. En algunas zonas no hay luz, ni teléfono ni señal buena de teléfono móvil. Gracias por su apoyo” escribió Bernal.

Dados los mensajes de cariño que recibió, el artista reiteró: “Repito: mi padre está bien y a salvo. Gracias a todos por su preocupación y apoyo. De todo corazón y con todo el cariño, gracias”. En estos días, el intérprete mexicano ha estado muy pendiente en las redes sociales de lo que ocurre en su país, difundiendo todo tipo de mensajes sobre medidas de seguridad y las necesidades que hay en estos momentos. También otros nombres como Diego Luna y Guillermo del Toro están volcados en ayudar, aun en la distancia, a sus paisanos. La solidaridad y el cariño no entienden de fronteras.