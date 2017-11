Hijo de Vicente Fernández buscará ser gobernador de Jalisco

Vicente Fernández Jr. confirmó su intención buscar la candidatura independiente para ser gobernador de Jalisco, por lo cual se registrará como aspirante al puesto este 18 de noviembre, informó SDPnoticias.

Así lo reveló la periodista Ahtziri Cárdenas C. en su cuenta de Twitter.

“Es un hecho: @VicenteFdzJr me lo acaba se confirmar: el sábado se registra como aspirante a candidato independiente por la gubernatura de #Jalisco”, escribió la comunicadora, mensaje que compartió el hijo de Vicente Fernández.

A la noticia le dio eco el político Jared Resendiz, quien en su cuenta de Twitter dejó el siguiente mensaje. “@VicenteFdzJr y un servidor nos presentamos ante el IEPC para verificar nuestra documentación y estar en plena condición de registrar nuestra aspiración el próximo sábado 18 de noviembre. Por un Jalisco libre e independiente #SomosInsurgentes”.

El hijo del “Charro de Huentitán” habló con el diario El Mural sobre su incursión en el mundo de la política y anuló cualquier desilusión en este ámbito.

“Yo me temería que el pueblo siga decepcionado de lo que espera, o de lo que quiere, o no ha tenido. Yo no me puedo decepcionar de lo que yo hago porque lo que yo hago, lo hago con ganas, y lo hago convencido de lo que quiero hacer”, comentó

Además, dijo que decidió ir por la vía independiente pues su familia es apartidista. “Todo mundo sabe que nunca hemos sido partidistas. Lo que hemos recibido es del pueblo, no específicamente de alguien”, señaló.