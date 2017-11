Hijo de Eduardo Yáñez revela que fue víctima de abuso sexual en su infancia

Eduardo Yáñez Jr. abrió su corazón y habló por primera vez no sólo de los motivos que lo tienen distanciado de su padre, sino también hizo la confesión de haber sido abusado sexualmente, informó SDPnoticias.

El joven reveló que aun siendo un niño la empleada doméstica abusó sexualmente de él dejándole un severo trauma que le afectó hasta su primer encuentro sexual consensuado.

“Me tomó varios años sacarme la idea de que un acto sexual no es malo y que viene de dos personas que se quieren de buena onda, no de agresividad ni de forzar a las personas. Cuando estuve con mi primer chava me sudaban las manos y estaba temblando. No podía entrar en el acto porque estaba asustado”, confesó Jr. Yáñez.