Hermana de Sharon Tate reacciona a la muerte de Manson

a hermana de la desaparecida actriz Sharon Tate, Debra Tate, fue una de las primeras personas en enterarse de la muerte del serial killer Charles Manson anoche a los 83 años debido a causas naturales, informó Excélsior.

El líder de la secta satánica —que mando asesinar a su hermana y esposa del cineasta Roman Polanski, junto a otras seis personas en agosto de 1969— había sido recluido en el hospital Bakersfield de California hace semanas debido a un deterioro progresivo de su salud desde que el pasado enero fuera ingresado por una hemorragia intestinal de la que no se le pudo intervenir.

“Recé una oración, derramé una lágrima y coloqué una flor debajo del crucifijo de mi habitación; después le mandé un correo electrónico a Roman”, explicó al periódico ‘Daily News’.

La hermana de la fallecida Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses en el momento en que fue apuñalada hasta la muerte en su casa de Los Ángeles, se enteró de la noticia por una llamada telefónica de la penitenciaria realizada 15 minutos después de que se confirmara el deceso de Manson, autor intelectual de la masacre.

“Ya he procesado todo el odio que sentía hacia él. El odio no es sano, y tampoco traerá de vuelta a mi hermana.Se podría decir que le he perdonado, pero hay una diferencia entre perdonar y olvidar”.