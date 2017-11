Héctor Suárez se pondrá los tacones de “La señora presidenta”

El actor Héctor Suárez volverá a subirse a unos tacones y a usar maquillaje para dar vida a una mujer, nada más y nada menos que a La señora presidenta, según anunció la noche del viernes durante la función de Los Locos Suárez en la cual festejaron sus 350 representaciones. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

“Es un papel que hizo muchos años el excelente actor Gonzalo Vega, ojalá le llegue un poquito a los talones”.

El creador de programas como ¿Qué nos pasa? Declaró que no teme a las comparaciones porque las considera feas, pero aseguró que hará una interpretación de Martina muy distinta a la que hizo Vega durante 23 años.

“No he vista la obra de él, me han querido enseñar los videos pero no los he querido ver porque quiero hacer mi versión, pero sin duda con Gonzalo Vega fue una puesta en escena extraordinaria, duró 12 años en cartelera”.

Suárez explicó que gracias a su personaje de doña Zoila ya tiene dominado desde el uso de tacones como el maquillaje. “También hice una obra de teatro que se llamó la señora de su casa, de Darío Fo, en el que tuve que salir de mujer, era un papel muy fuerte, serio, y de verdad iba la baño y me sentaba, desde la mañana me ponía pantaletas de mujer. Este es un buen reto, difícil superar a Gonzalo Vega”.

Antes de que inicie los ensayos de La señora presidenta, bajo la producción de Alejandra Gou, Héctor Suárez se concentra en la recta final del espectáculo Los Locos Suárez, donde comparte escena con su hijo Héctor Suárez Gomis; y que tentativamente cerrará su temporada el próximo 30 de diciembre.

El productor Guillermo Wiechers hizo un recuento de lo que ha sido la aventura de hacer Los Locos Suárez, comenzando por el hecho de que inicialmente pensaban hacerla por ocho semanas, actualmente cumplieron 2 años en cartelera y 350 representaciones, además de una temporada de 20 meses en El Telón de Asfalto cuando sólo planeaban 8 semanas de estancia en este recinto.

“No se acaba una temporada, se acaba un estilo de vida, nos hemos hermanado ahora los tres tenemos nuevos retos, compromisos nuevos, vamos a comienza una candidatura y voy como coordinador de campaña, voy como el señor Videgaray de Héctor Suárez, con una señora presidenciable”, dijo el productor.

Como padrinos de esa noche y para develar la placa por las 350 representaciones, Gomis eligió a Juan Soler y a Betty Monroe. “Es un placer verlos juntos, muchas felicidades por estos dos años. Héctor (Suárez Gomis) sabes que te amo y de verdad he aprendido muchas cosas contigo en escena. Señor me dijeron que tengo que llorar cada que lo viera y de verdad estoy llorando por la emoción de tenerlo enfrente, tenía que decirlo es el mejor”, expresó Betty Monroe antes de develar la placa conmemorativa.