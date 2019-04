HBO pide a usuarios elegir su casa favorita de Game of Thrones y comparte contenido exclusivo

HBO continua poniendo toda su escudería en la maquinaria publicitaria previa al estreno de la última temporada de Game of Thrones, y en su cuenta de Twitter el canal realiza una encuesta en la que los usuarios deben elegir cuál de las casas de la serie es su favorita.

Al participar en la encuesta y dependiendo tu elección HBO responde una de las tres entrevistas exclusivas de parte del elenco de Game of Thrones.

Los fans no se han detenido en interactuar y el sondeo ya cuenta con más de siete mil reacciones.

¿Hay mejor combinación de Arya y Sansa? Nos vemos en el estreno de #GameofThrones este 14 de abril. pic.twitter.com/KrqHoHkBRH — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) April 10, 2019

Elige a tu casa favorita de #GameofThrones y recibe recordatorios con contenido exclusivo antes de cada episodio. — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) April 8, 2019

La última entrega de la saga será tan espectacular que HBO anunció el lanzamiento de un documental en el que se crea una crónica sobre la realización de la octava entrega de Game Of Thrones. . El video llevará el nombre Game of Thrones: The Last Watch y es dirigido por la cineasta Jeanie Finlay.

Fuente: Sin Embargo