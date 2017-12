HBO muestra avance del documental sobre David Bowie

“David Bowie: The Last Five Years” estuvo a cargo del documentalista Francis Whately, cuenta con entrevistas inéditas con Bowie y un acercamiento a sus amigos, colegas y equipo de trabajo como el productor Tony Visconti, y los miembros de su banda, Earl Slick, Carlos Alomar y Gail Ann Dorsey.

En el documental, que se estrena el 8 de enero, Tony Visconti habla sobre la grabación de Lazarus: “Él se paraba en frente del micrófono y en los cuatro o cinco minutos que cantaba se desahogaba”.

Fuente: Noroeste