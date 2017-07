Falla HBO de nuevo y pide disculpas a usuarios

El éxito que Game Of Thrones ha tenido perjudicó la eficiencia de HBO, cuya plataforma digital no soportó el incremento de tráfico de fans que querían ver la serie. La séptima temporada de la serie, que estrenó el 16 de julio, provocó que un gran número de personas contrataran el servicio, pero tanto en el primero como en el segundo episodio, la plataforma se cayó y no se podía acceder. “Lamentamos que algunos de nuestros suscriptores estén teniendo dificultades para disfrutar del más reciente capítulo de (Game of Thrones) a través de HBO GO”, tuiteó la compañía ante las quejas de los usuarios. El canal aseguró que ya trabajan en una “solución de largo plazo” que resuelva estas deficiencias como parte de su “compromiso para seguir brindando la mejor experiencia de entretenimiento”. Sin embargo, las quejas de los televidentes continuaron y algunos señalaban que tuvieron que recurrir a la piratería para ponerse al corriente con el programa.

Información tomada de: el diario Vanguardia.