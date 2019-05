HBO comparte el primer avance de The Last Watch, el documental de Game of Thrones

HBO compartió el primer avance de The Last Watch, el documental de Game of Thrones, el cual mostrará cómo se realizó una de las series más importantes de todos los tiempos.

El avance de 1:10 minutos de duración muestra algunas escenas de cómo fue la lectura de guión de la temporada 8 de Game of Thrones, la última de la serie.

En una de las escenas se puede ver cómo Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, llora en más de una ocasión.

“The Last Watch profundiza en el barro y la sangre para revelar las lágrimas y los triunfos involucrados en el desafío de dar vida al mundo de fantasía de Westeros en estudios, campos y locaciones muy reales de Irlanda del Norte”, indicó HBO.

El documental tendrá una duración de dos horas y mostrará los hechos más importantes que ocurrieron detrás de cámaras de la la última temporada de Game of Thrones. Su estreno será el 26 de mayo, una semana después del final de la serie.

Fuente: Sin Embargo