HBO colapsó minutos antes del estreno de Game of Thrones

Tras dos años de larga espera los fans de Game of Thrones están ansiosos por conocer ‘el principio del final’ de la serie de los dragones, informó Excélsior.

Hoy se estrena el primer capítulo de la octava temporada y miles de seguidores del Trono del Hierro han planeado el día a la perfección.

Algunos contrataron una suscripción a HBO Go, el servicio de TV que ofrece la compañía y el lugar donde se podrá disfrutar el show -si es que no tienen el canal de cable-.

Sin embargo, puede que para muchos no sea lo esperado, pues tal fue la demanda que ¡LOS SERVIDORES SE CAYERON!

En Twitter varios usuarios han subido capturas de pantalla en donde se quejan porque HBO Go no los deja reproducir contenido dentro de la plataforma o peor aún, no los deja entrar a la misma.