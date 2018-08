Habría planes para películas de Los Simpson y Family Guy

A pesar de que Disney prácticamente compró la totalidad de la franquicias de entretenimiento de Fox; todo indica que la empresa mantendrá dos de sus creaciones más importantes: Los Simpson y Family Guy, puesto que anunciaron el desarrollo de películas relacionadas con las mismas.

Stacey Snider, Jefa Ejecutiva de Fox, señaló a The Wall Street Journal que se pretende hacer un regreso a las raíces animadas del estudio, ahora con un nuevo aliado; esto quiere decir que, como es de suponerse, ellos no producirán las películas, sino que le darán la licencia a alguien más; que no sería Disney.

Los primeros proyectos de esta nueva era sería la segunda cinta de Los Simpson; de la cual no se dieron muchos detalles. No obstante, hay que mencionar que en 2019 se cumplirán 30 años de la serie, por lo que no es descabellado pensar que el filme formaría parte de las celebraciones. La primera película de la familia amarilla salió hace más de 10 años.

En el caso de Family Guy, sería un híbrido entre live action y animación. De igual manera no se tienen muchos detalles; por la descripción es posible que la familia Griffin sea representada por actores y actrices reales, mientras que Brian sería producto del CGI.

Habrá que esperar un poco más para conocer a fondo estos nuevos proyectos; los cuales no carecen de riesgo, pues Family Guy siempre ha sido un programa polémico que no cautiva a las masas (hay quienes lo consideran mal hecho y sin sentido), mientras que Los Simpson también han caído del agrado de la gente en esta década desde su última aparición en cine, la cual, dicho sea de paso, no gustó a los fans en general.

Fuente: SDP Noticias