Greta Gerwig dice que no volverá a trabajar con Woody Allen

La actriz y directora Greta Gerwig afirmó hoy que se arrepiente de haber actuado en una de las películas de Woody Allen y aseguró que no volvería a hacerlo ya que ahora es consciente de las acusaciones sexuales contra él.

La directora de la aclamada película Lady Bird, que recibió dos Globos de Oro el pasado domingo, dijo en una entrevista a The York Times que haber participado en una película en 2012 (To Rome with love) con Woody Allen es algo sobre lo que ha reflexionado “profundamente”.

“Si hubiese sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No he trabajado con él nunca más, y no volveré a hacerlo”, confesó la actriz.