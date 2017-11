Green Day lanzará disco con sus grandes éxitos

El 17 de noviembre próximo la banda estadunidense de punk-rock Green Day lanzará su disco Greatest hits: God’s favorite band, el cual contiene 30 temas que abarcan sus más de tres décadas de existencia.

Además, incluirá una nueva canción: Back in the USA y un dueto con la estrella de la música country Miranda Lambert, en Ordinary world, que estará disponible en todas las plataformas y formatos.

De acuerdo con un comunicado, la colección se describe como una crónica sónica del viaje que ha emprendido esta esencial y dinámica agrupación, e incluye temas como: Welcome to paradise, American idiot, Boulevard of broken dreams, Holiday y Bang bang.

Green Day es una de las agrupaciones con mejores ventas en la historia, la cual logró cifras superiores a los 75 millones de copias a nivel mundial; asimismo, ha ganado cinco premios Grammy.

La agrupación se formó en 1986 en Berkeley, California, y logró el éxito mundial con el lanzamiento de su disco Dookie, en 1994, del cual se vendieron más de 10 millones de copias en Estados Unidos.

