Green Day lanza álbum con más de 30 años de éxitos

Green Day lanzó el viernes un enorme álbum de grandes éxitos, pero el trío no planea decir adiós para nada.

La banda galardonada con el Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, que se presentará el domingo como acto principal del festival Corona Capital de México, develó “Greatest Hits: God’s Favorite Band”, un álbum de 22 piezas que abarca unos 30 años de historia.

El vocalista Billie Joe Armstrong dijo que considera que es la banda sonora perfecta para “nuestra época de indignación” y más que un álbum de despedida es “como una especie de libro de cuentos”.

“No creo que haya nada de tristeza”, dijo Armstrong vía telefónica desde Bogotá, Colombia. “Creo que es más como un poco de nostalgia y reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado y entregárselo a nuestros fans”.

Armstrong, y el resto de los miembros del trío, el baterista Tre Cool y el bajista Mike Dirnt, dijeron que les parecía que este año era el momento perfecto para la compilación.

“Lo genial es que somos lo suficientemente jóvenes como para tener otra vida ante nosotros. Esa es la parte que me emociona”, dijo Armstrong, quien tenía 16 años cuando comenzó la banda en 1986.

La colección incluye éxitos como “When I Come Around”, ”Good Riddance (Time of Your Life)”, ”American Idiot”, ”21 Guns”, ”Boulevard of Broken Dreams”, ”She” y “Wake Me Up When September Ends”.

También incluye una canción nueva titulada “Back in the USA”, cuya letra dice “desperté en medio de una fuerte tormenta”. Armstrong dijo que fue compuesta cuando Green Day regresó a Estados Unidos después una gira europea tras la elección del presidente Donald Trump.

“Sentí que habíamos regresado a un Estados Unidos diferente y que estaba tratando de reconocerlo”, dijo.

El grupo también añadió una nueva versión de “Ordinary World”, que incluye un dueto con la cantante country Miranda Lambert. Fue grabada en casi una hora en un pequeño estudio en Denver cuando la gira de Green Day y la de Lambert pasaban por ahí, dijo Armstrong.

Armstrong y Lambert ya se habían presentado juntos en los Grammy y de acuerdo con el rockero “ella lo hizo perfecto”.

Green Day había lanzado un álbum de grandes éxitos en 2001, pero eso fue antes de su importante álbum “American Idiot”.

El grupo es famoso por su crudo pop-punk y en este año han conseguido nuevos fans gracias a canciones de protesta como “American Idiot”, la cual fue escrita sobre el ex presidente republicano George W. Bush.

“Siempre vivimos en el caos y una vez que piensas que empiezas a entenderlo, cambia inmediatamente”, dijo Armstrong. “Así es nuestra cultura, justo ahora estamos en la época de la indignación y la venganza”.

Fuente: Vanguardia