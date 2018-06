Gorillaz lanzará su nuevo álbum de estudio

La banda británica Gorillaz estrenará el 29 de junio su nuevo álbum de estudio titulado The Now Now, que incluirá 11 canciones inéditas y que fue producido por sus integrantes con James Ford y Remi Kabaka.

El material será lanzado bajo el sello de Parlophone Records; el primer sencillo es Humility cuyo video está protagonizado por un 2D patinador y el actor Jack Black, quien hace actos callejeros.

Las sesiones del álbum The Now Now vio al grupo evadiendo a las estrellas invitadas, llevándolos de vuelta a su equipo creativo original, de acuerdo a un comunicado.

Los personajes de esta agrupación, que este año fueron parte del festival Vive Latino son el cantante 2D, quien es un dulce soñador por naturaleza de cabello azul.

Así como el rudo e inteligente japonés Noodle en la guitarra; sin olvidar al filósofo nacido en Brooklyn, el cerebro detrás del beat Russel Hobbs en la batería; y con Murdoc Niccals temporalmente indispuesto, el encargado del bajo es tocado por el antes miembro de la Banda Gangrena Ace.

Gorillaz iniciarán un nuevo viaje este verano con The Now Now Tour tocando extensas fechas en festivales en toda Europa, para incluir una actuación principal, su único show en el Reino Unido este año en el Boomtown Festival, Hampshire el 11 de agosto y el aclamado Demon Dayz Festival.

The Now Now estará disponible como en formato físico, como CD y vinilo, o como descarga digital, así como una edición de colección de lujo, en formato de Vinyl LP Box Set.

Las canciones Tranz, Hollywood a dueto con Snoop Dogg y Jamie Principle, Kansas, Sorcererz, Idaho, Lake Zurich, Magic City, Fire Flies, One Percent y Souk Eye, forman parte del nuevo disco.

