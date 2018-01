Google recuerda a la actriz Katy Jurado

Rodeada de flores y luciendo un traje usado en la película “High Noon” aparece Katy Jurado en el doodle de Google, informó CNET.

María Cristina Estela Marcela Jurado García, cumpliría hoy 94 años, por lo que el famoso buscador se dio a la tarea de recordarla como la mujer que “alcanzó el estrellato tanto en el cine mexicano como en Hollywood a través de sus matizados retratos de mujeres complicadas”.

El doodle es creación de la artista Ana Ramirez.

Jurado será recordada por su participación en el cine mexicano en filmes como “Internado para señoritas”, “No matarás”, “Soltera y con gemelos”, “La viuda de Montiel”, “Barrio de campeones” y “Un secreto de esperanza”, entre otras.

En Hollywood su carrera se inmortalizó en filmes como “Under the Volcano”, Smoky”, “Man from Del Rio”, “High Noon” y “The Bullfighter and the Lady”, entre otras.

Jurado murió el 5 de julio de 2002, a los 78 años de edad, por insuficiencia renal y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.