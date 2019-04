Goku está de fiesta; Dragon Ball Z cumple 30 años

El 26 de abril, pero de 1989, Japón vio el primer capítulo de la que años después sería la serie de anime más importante a nivel mundial. Nos referimos a la segunda parte de la historia de Goku, Dragon Ball Z.

Después de varios años de aventuras donde vimos a niño con cola de mono crecer y enfrentar diversos peligros; la saga Z dio un vistazo a una nueva etapa del personaje, mostrándolo como adulto y padre de familia al inicio. No sólo eso, sirvió para expandir el universo del ahora conocido Dragon World, al revelar el origen del extraordinario poder de Goku, además de presentar una serie de nuevos personajes y razas que se integrarían a la mitología del show, como los namekusei, los majin, los kaio, y claro, los saiyajin.

April 26. A milestone date that will live in our hearts forever.

Happy Anniversary to 30 SPECTACULAR YEARS of D R A G O N B A L L Z!!! 🐲

Celebrate with us on this momentous occasion! #DBZ30th 🎉👐💥 pic.twitter.com/oW3tmAY6p5

— Toei Animation (@ToeiAnimation) April 26, 2019