George R.R. Martin anunció el lanzamiento de un nuevo libro de Game of Thrones

Los fans de Game of Thrones, la serie de HBO, esperan hace siete años Vientos de invierno (The Winds of Winter), el volumen que promete continuar la colección Canción de fuego y hielo, que George R.R. Martin comenzó en 1996 y que cuenta con cinco novelas publicadas de las siete totales. Para que sobrelleven mejor la demora, el autor anunció la salida de Fuego y sangre (Fire and Blood), un volumen de 640 páginas con relatos que también pertenecen a la saga, que narran “la historia definitiva de la familia Targaryen en Poniente”, según el autor.

Se trata del primero de dos libros con cuentos históricos a los que Martin ya ha aludido antes. Fire and Blood (sólo se conoce el título de este primer volumen) profundiza en detalles de la saga. Según el autor, “abarca todos los reinados, desde Aegon el Conquistador hasta la regencia de Aegon III”. A diferencia de la fantasía épica en su conjunto, esta precuela se presenta como narración del Archimaestre Gyldayn.

Algunos de los relatos ya se conocen pues fueron publicados solos o en antologías: “La princesa y la reina”, “El príncipe pícaro” y “Los hijos del dragón”. Se presentan por primera vez en un volumen original, acompañados por muchas páginas de materiales nuevos y 80 ilustraciones blanco y negro del artista Doug Wheatley.

“No, el invierno no llega… Al menos no en 2018”, escribió Martin en alusión a Vientos de invierno, que tal vez aparezca en algún momento de 2019, aunque el autor ya advirtió que no lo terminará este año.

Desde la sexta temporada, Game of Thrones, la serie de HBO, comenzó a dejar atrás a las novelas, debido al atraso del autor de 69 años.

