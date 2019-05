Game of Thrones tiene el segundo peor final en la historia de la televisión

Sí, sabemos que a muchos fans no les gustó el final de Game of Thrones, ni toda la Temporada 8 en su totalidad; se puede argumentar que el público lo ve todo de manera subjetiva o que tenían expectativas muy altas al respecto. Sin embargo, en esta ocasión, público y crítica está de acuerdo. Según los promedios que han sacados distintos sitios de reseñas de medios especializados alrededor del mundo, la historia de Westeros tendría el segundo peor final de la historia.

En IMDb, The Iron Throne, el capítulo final, tiene una puntuación de 4.3 de 10, ni siquiera alcanza la media para ser llamado un episodio regular. Cuando se hace la comparativa con otros desenlaces (por lo menos los que están puntuados en el mismo portal), vemos que se encuentra en el penúltimo sitio, sólo superado por House of Cards que tiene un promedio de 2.7.

IMDB rating of series finale.



Breaking Bad: 9.9

Friends: 9.7

Downton Abbey: 9.3

Mad Men: 9.3

House: 9.2

Narcos: 9.2

Sopranos: 9.1

The Wire: 8.8

M*A*S*H: 8.3

Lost: 8.2

Seinfeld: 7.7

Scrubs: 6.3

Dragon Ball Z: 4.9

Dexter: 4.7

Game of Thrones: 4.4

House of Cards: 2.7

Destaca sobretodo que otros finales polémicos como el de Lost, Dexter y Dragon Ball Z cuentan con mejores números, siendo el más destacado el 8.2 de la serie de J. J. Abrams. Si bien esto no afecta el promedio general de la obra de HBO, si es un indicativo del fallo narrativo que se dio en el momento culminante, el cual debería de haber sido el gran climax de la historia.

En Rotten Tomatoes también tiene una calificación baja

En otras páginas de reseñas tampoco le va mejor al sexto episodio. En la siempre polémica Rotten Tomatoes, The Iron Throne tiene 48% de críticas positivas, siendo el segundo peor episodio de la temporada y uno de los 3 peores de toda la saga. Los especialistas señalan que los eventos se dieron de manera apresurada y anticlimática.

Lamentablemente Metacritic no da una calificación por episodio como tal; esgrimiendo sólo un 74 de la temporada en general. Aunque por el lado de los usuarios, tiene la puntuación más baja que hemos visto hasta el momento con un horrible 2.6, manteniendo la tendencia vista en otras partes. Ahora sólo resta esperar para ver cómo termina todo en los libros, si es que en algún momento llegamos a tener la saga completa.

Fuente: SDP Noticias