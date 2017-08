Game of Thrones supera su récord de audiencia en el último capítulo de la séptima temporada

Game of Thrones sigue batiendo récords. Este domingo, el capítulo final de la séptima temporada de la serie, marcó un nuevo récord de audiencia.

De acuerdo a cifras de Nielsen, más de 16 millones de personas siguieron la popular serie. Unas 12.1 millones lo hicieron a través de HBO, mientras que otras 4 millones vieron el episodio por canales de streaming.

La temporada de siete capítulos comenzó con 10.1 millones de espectadores, mientras que el quinto episodio atrajo a 10.7 millones.Las 12.1 millones de personas que vieron el capítulo titulado The Dragon and The Wolf, de 81 minutos de duración, por medio de HBO, representan un 36 por ciento más que la audiencia alcanzada con el último episodio de la anterior temporada, que reunió a 8.9 millones.

También superó a la audiencia televisiva del capítulo quinto de esta temporada, titulado Eastwatch, que había establecido el último récord de Game of Thrones hasta ahora con 10.7 millones.

Sin contar con los números de este episodio final, puesto que en los próximos días se incorporarán nuevos espectadores a través de sus emisiones en diferido o en la web, la séptima temporada de Game of Thrones ha registrado de media 30.6 millones de espectadores por capítulo.

Con esas cifras, la serie ha figurado semanalmente como la segunda más vista entre todos los programas, tanto de cable como de señal abierta

La octava y última temporada se transmitirá el próximo año, aunque hasta el momento no hay fecha de estreno.

