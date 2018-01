Gambit vuelve a quedarse sin director

Gambit, una de las próximas y más esperadas películas del Universo X-Men, vuelve a quedarse huérfana. Gore Verbinski, conocido por su trabajo al frente de la saga Piratas del Caribe, ha abandonado la dirección del filme protagonizado por Channing Tatum alegando “incompatibilidad de agenda”.

Verbinski sigue así el mismo camino que Rupert Wyatt (El origen del planeta de los simios) y Doug Liman (Al filo del mañana), quienes también decidieron abandonar la dirección del spin-off de X-Men. La información publicada por Deadline sí puntualiza que continúan vinculados al proyecto Channing Tatum como protagonista y Lizzy Caplan (Masters of Sex) como la principal figura femenina.

Pese a que no se han confirmado detalles oficiales de la trama, corre el rumor de que podría tratarse de una película al estilo Ocean’s Eleven, con la aparición también de otros personajes de X-Men que podrían ayudar al nuevo mutante. En cualquier caso, el filme ha dado muchas vueltas desde que comenzó su desarrollo, por lo que es posible que esto pueda variar bastante todavía.

No se conoce todavía quién podría ocupar el puesto vacante, aunque se ha especulado con los nombres de Phil Lord y Chris Miller, quienes, por el momento, no están inmersos en ningún proyecto tras su salida de ‘Solo: Una historia de Star Wars’. También suena el nombre de Josh Zetumer (Quantum of Solace, Día de patriotas) el que fuera el encargado de escribir el guión de Gámbito, un libreto que ha cambiado mucho tras el éxito de Deadpool y Logan.

20th Century Fox ha modificado la fecha de estreno de la película, que se ha retrasado del 14 de febrero de 2019 hasta junio de ese mismo año. Las informaciones anteriores a la salida de Verbinski, indican que comenzará su rodaje en marzo, aunque esto podría cambiar con la incorporación de un nuevo director.

Fuente: Vanguardia