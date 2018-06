Galilea Montijo se burla del supuesto cáncer de Adela Noriega

Galilea Montijo ha vuelto a dar de qué hablar, recientemente la conductora del programa matutito “Hoy”, cometió una indiscreción al mencionar que Adela Noriega “no llega”, tras rumorearse que la actriz tiene cáncer.

Todo ocurrió durante la sección de Mhoni Vidente, cuando se disponía a hablar del estado de salud de Adela, la conductora interrumpió y dijo: “Adela no llega”, refiriéndose a que la actriz moriría pronto. Sin hacer caso a lo pronunciado por su compañera, la astróloga continúo y reveló que no tiene cáncer, ahí fue cuando notó la gravedad de sus palabras.

“¡Ay no! No lo dije por eso. Dios mío, no lo dije por eso”, replicó apenada Montijo minutos después de darse cuenta de su tropezón.