Gael García se une al tren y se compara con la duquesa de Sussex, Meghan Markle

El actor y productor mexicano, Gael García Bernal, fue el foco de atención el pasado fin de semana tras protagonizar una ola de memes donde se le comparaba por su enorme parecido con la ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Para no quedarse atrás, el actor compartió, a través de su cuenta de Twitter, un par de fotos donde se compara a Meghan Markle y a un personaje que interpretó en la película Mala Educación junto con el mensaje: “Acá mis dos hermanas que no veo hace mucho. #Sí yo también me sorprendí cuando la vi.”

Tras el ímpetu que provocó la boda real, la lluvia de memes no se hizo esperar. El boxeador, Saúl “El Canelo” Álvarez también fue comparado con el príncipe Harry.

Fuente: Sin Embargo