Futuro incierto para la moda

Protestan con bandanas blancas contra Trump

No, los pañuelos blancos que Gigi Hadid o Joan Smalls llevaron en la muñeca en el desfile de Tommy Hilfiger no eran parte del estilismo. Tampoco las caprichosas tendencias tuvieron nada que ver con que algunos de los asistentes al show hicieran lo propio. Ni con que en el street style de la Gran Manzana se hayan avistado varios pañuelos blancos colocados en el cuello o en el tobillo. Su objetivo es teñir de blanco las semanas de la moda para protestar contra Trump. La iniciativa ha sido creada e impulsada por la revista Business of Fashion (BoF) en un artículo en el que Imran Amed, fundador y director de la publicación, hace un llamamiento a modelos, diseñadores, fotógrafos, maquilladores, invitados a los desfiles y a “todo el mundo en general” a llevar una bandana blanca durante las semanas de la moda en señal de “creer en un mundo unido e inclusivo”. Bautizada como #TiedTogether, la acción defiende la solidaridad, la unión humana y la inclusión como respuesta al veto migratorio de Trump.

“En la moda, las imágenes transmiten más que las palabras. Por eso os invito a hacer durante este mes de desfiles una declaración visual muy simple: llevar un pañuelo blanco como símbolo de que todos apostamos por lazos comunes independientemente de la raza, la sexualidad, el género o la religión”, ha explicado el director de la publicación. La idea es llevar el pañuelo en el cuello, la muñeca, la cabeza o el bolso, fotografiarse y compartir la imagen utilizando el hashtag #TiedTogether, que en el momento de escribir este artículo ya supera las 4.300 publicaciones. El editor también ha creado una web para apoyar el movimiento desde la que es posible donar a la ACLU (American Civil Liberties Union) y ha pedido a los diseñadores que incluyan el pañuelo en sus shows o lo lleven cuando salgan a saludar; a las modelos que los luzcan entre desfile y desfile; a los fotógrafos que inmortalicen a todo aquel que los lleve y a los periodistas que le den cobertura en sus medios. De momento, Diane von Furstenberg, Prabal Gurung, Phillip Lim y Thakoon Panichgul, son algunas de las marcas que ya han confirmado que apoyarán la acción en sus desfiles.

Vanguardia