¿Fue Summer o Tom? ¿Quién “tuvo la culpa” en 500 Days of Summer? Joseph Gordon-Levitt responde

La polémica que desató la cinta 500 Days of Summer (500 días con ella) no ha terminado y hasta la fecha continúa el debate sobre quién tuvo la culpa en esta historia de desamor.

Esta comedia dramática fue lanzada en 2009 y hasta ahora sigue generando dudas entre sus espectadores por su envolvente historia.

500 Días Con Ella presenta la historia de Tom Hansen y su romance fallido con la popular Summer Finn.

El desarrollo de la historia de esta cinta divide a los fans: un grupo que apoya la visión del protagonista masculino y otro bando que da la razón al personaje que interpreta la actriz Zooey Deschanel.

La discusión resurgió en redes cuando el usuario de Twitter Emperor Justin escribió:

“Todavía no he perdonado a Zooey Deschanel por lo que le hizo a Joseph Gordon-Levitt en 500 Days Of Summer.”

Sin duda los comentarios de tuiteros continuaron la publicación, expresando su punto de vista sobre la película.

Pero uno de los tuits que dio el giro a esta historia fue el de Joseph Gordon-Levitt, quien interpreta a Tom Hansen.

El actor protagónico escribió:

“Mírala de nuevo. Es principalmente culpa de Tom. Él está proyectando. Él no está escuchando. Él es egoísta, afortunadamente él crece al final.”

Fuente: Sin Embargo