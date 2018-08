Force Fest Metal 2018: ¿Listos para una lluvia de Metal con Slayer, System of a Down, Alice in Chains y Stone Temple Pilots?

Bandas como Slayer, System of a Down, Lamb of God, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, entre otras, serán las encargadas de hacer vibrar a todos los fanáticos del heavy metal y el metal, que se unan a la fiesta del Force Fest Metal 2018 en su quinta edición. La sede del magno evento será el Campo de Golf de Teotihuacán, en donde por dos días se podrá disfrutar de más de 60 bandas, decenas de food trucks, barra de bebidas, mini market, y una espectacular área de camping para disfrutar al cien por ciento del Festival.

En entrevista con VANGUARDIA, Juan Carlos Guerrero, parte del comité organizador, habló sobre el concepto de este evento, una nueva edición que busca tener el mismo impacto que los festivales que se realizan en Europa durante el verano, como el Wacken Open Air y el Party San Open Air de Alemania.