Foo Fighters rinden tributo a Malcolm Young durante su presentación en el Corona Capital

Los Foo Fighters rindieron un pequeño homenaje al fallecido cofundador de AC/DC Malcolm Young, durante su presentación de esta noche en el Corona Capital 2017.

La banda comandada por Dave Grohl arrancó su show con una fotografía del músico proyectada en una de las pantallas del escenario. El concierto dio inicio con un cover de Let there be rock, canción contenida en el álbum del mismo nombre que AC/DC lanzó en 1977 como su quinta producción de estudio.

En el tributo, Grohl alzó las manos al cielo y destacó el legado musical de Young, quien murió la mañana del sábado a los 64 años de edad. Los Foo Fighters cerraron el primer día de la octava edición del Corona Capital con un show de 2 horas en el que interpretaron éxitos como Walk, Learn To Fly, My Hero, The Pretender y The Best Of You; además de su propia versión de Under Pressure, de Queen, ésta vez en voz del baterista Taylor Hawkins.

Otro homenaje se produjo horas antes, cuando el dúo canadiense Japandroids agradeció enormemente a Young por su música e interpretó If you want blood durante uno de los actos preliminares del festival.

Fuent: SDP Noticias