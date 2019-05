Filtran supuesto capítulo final de Game of Thrones; decepciona a los que lo vieron

ATENCIÓN: SPOILERS

Desde el inicio de la octava temporada de Game of Thrones los spoilers son cosa común para los fanáticos. Sin embargo, en está ocasión no filtraron un capítulo común y corriente, sino el final de toda la serie. Pero eso no es lo más triste de todo, ya que al parecer quienes ya saben el final quedaron totalmente decepcionados.

Se trata de los últimos dos episodios de GOT, y según medios todo indica que la información es real.

De acuerdo con Inverse, la publicación de Reddit (ahora eliminada) dice que en el siguiente episodio Arya, El Perro y Jaime Lannister se infiltran en Desembarco del Rey a través de las cloacas y Jaime es encerrado en la Fortaleza Roja. En Rocadragón Daenerys descube el plan de Varys para traicionarla, por lo que es enjuiciado junto a Tyrion y decide que el primero sea quemado vivo mientras que el segundo perdonado. Además de esto, la Madre de Dragones descubre que Sansa conspiró contra ella al revelar la identidad de Jon Snow.

En la batalla de Desembarco del Rey, Yara Greyjoy y su flota atacan y con el apoyo de Daenerys montada en Drogon acaban con la vida de Euron, lo que inclina la balanza a su favor pues la Compañía Dorada se deslinda de Cersei y se une a Dany, pues ellos siempre apoyan al lado ganador. Cersei entra en pánico, libera a Jaime y se encierra en la Fortaleza Roja donde Qyburn trata de “quemarlos a todos” con fuego valyrio como el Rey Loco; entonces Jaime apuñala en el estómago a Cersei y revela que se trata de Arya Stark realmente. El Perro por su parte tiene un enfrentamiento con su hermano.

Daenerys enloquece y quema a cientos de civiles y destruye la Fortaleza Roja; El Perro vence su miedo al fuego para salvar a Arya que se encuentra herida y después de la masacre ya nadie cree que Daenerys deba gobernar los Siete Reinos. El último episodio muestra que en su locura, la chica Targaryen declara como traidores a Bran Stark, Samwell Tarly y Sansa Stark, por lo que Jon mismo tiene que revelar su identidad real y acabar con la vida de su tía y con Drogon. Finalmente el último Targaryen deja el Trono de Hierro a Tyrion, Sansa y Gendry.

La serie termina con Jon reuniéndose con su lobo Ghost en el Muro y después de que va en busca de Tormund y su gente, muy al norte se encuentra con una espiral de cadáveres como las de los Caminantes Blancos.

No es novedad que Game of Thrones tuvo un bajón de calidad desde que la serie alcanzó a los libros de George R.R. Martin y tomó su propio camino, especialmente la séptima temporada fue un ejemplo de fan service, diálogos mediocres y personajes aplanados, pero la octava está superando a la anterior por lo decepcionante que ha resultado en muchos sentidos.

Medios como Express recopilaron algunas de las reacciones destacadas de los seguidores del show, las cuales reflejan el enojo de un fandom que ha visto cómo una de las mejores historias de fantasía se convirtió en un fan fiction que ya no es coherente ni en sus propios términos, pero no nos corresponde aquí analizar por qué ha perdido calidad Game of Thrones.

De acuerdo con Express, los fans han calificado este final como el peor de toda la historia, y recopilaron algunas de sus reacciones:

“No me creo las filtraciones de #GameOfThrones para el final. Es tan mierda si es cierto”.

“Si las filtraciones de Ep 5 y 6 de #GameOfThrones son ciertas, es EL PEOR FINAL DE CUALQUIER SERIE DE TELEVISIÓN QUE HAYA EXISTIDO”.

“Realmente deseo que los fanáticos de #GameofThrones que evitan las filtraciones se den por vencidos y las lean. Confíen en mí, es mejor para ustedes ‘arruinarlo por ti mismo’ ahora que romperse el corazón más tarde mientras ves a tu serie favorita auto-destruirse. Sí, el final es así de malo”.

“Estoy con el corazón jodidamente roto después de leer las filtraciones de Game Of Thrones. Y me alegro de no haber esperado para que esa mierda absoluta se muestre en pantalla”.

Fuente: Sin Embargo