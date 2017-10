Filmes extranjeros que aspiran al Óscar

Las aspirantes iberoamericanas son “Zama”, de Argentina; “Dark Skull”, de Bolivia; “Bingo – The King of the Mornings”, de Brasil; “A Fantastic Woman”, de Chile; “Guilty Men”, de Colombia; “The Sound of Things”, de Costa Rica; “Woodpeckers”, de República Dominicana; “Alba”, de Ecuador; “Ayiti Mon Amour”, de Haití; “Morazán”, de Honduras; y “Tempestad”, de México.