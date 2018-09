Fernando Del Solar hace responsables a Legarreta y Montijo de su salida de ‘Hoy’

Según confesó fue muy “padre” formar parte de ese equipo y comentó que se lleva una grata experiencia del tiempo que estuvo en el matutino.

También reveló que tras su llegada tenía que adaptarse pero que no sintió que ocupaba un lugar en el programa, ante esta situación no pudo congeniar con las conductoras y decidió retirarse del proyecto.

“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas excelentes conductoras, de hecho, la amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos, nos vamos a comer, como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, ahondó.

Fuente: Vanguardia