Fans de Star Wars exigen a Disney que despida a Rian Johnson por renovar el argumento en The Last Jedi

La cinta Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, que se estrenó el 15 de diciembre, ha recaudado en todo el mundo más de 450 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, a esta producción no le ha ido igual de bien en las críticas de los seguidores más férreos de la saga de George Lucas.

A pesar de la millonaria recaudación del filme, los críticos están molestos con el escritor y el guionista Rian Johnson al considerar que se ha alejado del argumento original de Star Wars por intentar renovar el guión.

Henry Walsh, unos de los seguidores furiosos con la película, inició una petición a través de la plataforma Change.org en la que exige a Disney que despida a Johnson y que no incorpore su película dentro del canon oficial de Star Wars.

En la petición, Walsh menciona que el argumento original de Star Wars tiene como protagonistas a los Jedi y Luke Skywalker, pero al retirarlos de la reciente película “aniquiló tres décadas de historia”.

Según el fan, el Episodio VII es una parodia que “destruye por completo el legado de Luke Skywalker” eliminando con esto todo aquello que identifica a los fanáticos de Star Wars.

Hasta el momento, más de 42 mil personas han participado en la petición que tiene como objetivo llegar a reunir 50 mil firmas.